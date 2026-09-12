Дмитриев: заявки на российско-немецко-американский бизнес-форум идут «шквалом»

Идея провести трехсторонний бизнес-форум с участием России, Германии и США, озвученная спецпредставителем президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым, неожиданно получила мощный отклик со стороны деловых кругов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Захарова с ироние...
- Зеленский утвержд...
- СТ «Русские идут!»: ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым