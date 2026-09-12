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Мировое обозрение

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Дмитриев: заявки на российско-немецко-американский бизнес-форум идут «шквалом»

Дмитриев: заявки на российско-немецко-американский бизнес-форум идут «шквалом»

Идея провести трехсторонний бизнес-форум с участием России, Германии и США, озвученная спецпредставителем президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым, неожиданно получила мощный отклик со стороны деловых кругов.

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