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Медведчук подал на Зеленского заявление в прокуратуру Бельгии из-за попытки подкупа Фицо

Медведчук подал на Зеленского заявление в прокуратуру Бельгии из-за попытки подкупа Фицо

Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук подал заявление в прокуратуру Королевства Бельгии из-за попытки подкупа премьер-министра Словакии Роберта Фицо президентом Украины Владимиром Зеленским.

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