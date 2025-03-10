Погода на новой неделе получится контрастной. По прогнозу в Петербурге будет тепло и сухо, пока к городу не подойдет новый циклон.
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Погода на новой неделе получится контрастной. По прогнозу в Петербурге будет тепло и сухо, пока к городу не подойдет новый циклон.