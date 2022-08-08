Деджонте Мюррэй поиздевался над Паоло Банкеро на площадке. Позже игроки обменялись выпадами в сети

Защитник «Атланты» Деджонте Мюррэй и первый номер драфта-2022 Паоло Банкеро из «Орландо» приняли участие в матче полулюбительской лиги Zeke-End в Вашингтоне.
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