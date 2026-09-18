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Военные новости ★ сводки СВО

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Пентагон ввёл скрининг уровня тестостерона для военнослужащих старше 30 лет

Пентагон ввёл скрининг уровня тестостерона для военнослужащих старше 30 лет Пентагон опубликовал руководство, предписывающее обязательный скрининг на дефицит тестостер.

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