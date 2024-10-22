В свердловском главке МВД подвели итоги ОПМ «Автомобиль»

Оперуполномоченные уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области подвели итоги профилактического мероприятия «Автомобиль», основной целью которого было предупреждение, выявление и пресечение преступлений, связанных с хищениями автотранспортных средств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии