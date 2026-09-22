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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гусев подтвердил, что отказался возглавить «МЛ Витебск»: «Спасибо большое за проявленный интерес. Открыт к предложениям»

Бывший тренер московского « Динамо » Ролан Гусев подтвердил информацию о том, что отказался возглавить белорусский клуб «МЛ Витебск».

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