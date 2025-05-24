В "Другой Украине" оценили заявление Верещук о вражде с Россией

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Руководитель Центра поддержки украинских переселенцев в Крыму международного общественного движения "Другая Украина" Олег Бондаренко назвал провокацией заявление замруководителя офиса Владимира Зеленского Ирины Верещук о вражде с Россией.
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