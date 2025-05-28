Посол Беляев: Швеция превращается в плацдарм для реализации амбиций НАТО

Россия будет делать необходимые выводы с учетом шведского участия в альянсе Швеция превращается в плацдарм для реализации милитаристских амбиций НАТО, Россия будет делать необходимые выводы с учетом шведского участия в альянсе, а также реагировать адекватно для надежного обеспечения своей безопасности, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев.