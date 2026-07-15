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Россиянам раскрыли опасность морской воды для смартфона

Россиянам раскрыли опасность морской воды для смартфона

Российским туристам раскрыли опасность морской воды для смартфона во время отпуска. Из-за соли телефон может частично выйти из строя, предупредил руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования «МегаФона» Александр Джакония, его комментарий оказался в распоряжении «Ленты.

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