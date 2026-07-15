Россиянам раскрыли опасность морской воды для смартфона

Российским туристам раскрыли опасность морской воды для смартфона во время отпуска. Из-за соли телефон может частично выйти из строя, предупредил руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования «МегаФона» Александр Джакония, его комментарий оказался в распоряжении «Ленты.