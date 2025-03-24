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Бывший замминистра Иванов обвиняется в растрате 4 млрд рублей из банка

Бывший замминистра Иванов обвиняется в растрате 4 млрд рублей из банка

Московский городской суд начинает рассмотрение дела Тимура Иванова, бывшего замминистра обороны России.

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