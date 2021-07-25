Как мужчины объясняют, почему изменяют, но не уходят от жён

Мир души, иллюзии и совершенство сознанияПолитикаКак мужчины объясняют, почему изменяют, но не уходят от жён Многие женщины сталкивались с изменой, но удивлялись тому, что благоверный не торопится собирать чемоданы.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлла ДубининаЖаль , что скорость с которой все мчатся в ЗАГС не дает возможности как следует понять кто перед тобой и что его ждать в дальнейшем: измен или верности .Наверно для этого есть некие тесты, которые мы познаем набив шишек после танцев на граблях...Павел ТеницкийИзмена - это спорт !!!Комментировать
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