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Как мужчины объясняют, почему изменяют, но не уходят от жён

Как мужчины объясняют, почему изменяют, но не уходят от жён

Многие женщины сталкивались с изменой, но удивлялись тому, что благоверный не торопится собирать чемоданы.

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Алла Дубинина
Жаль , что скорость с которой все мчатся в ЗАГС не дает возможности как следует понять кто перед тобой и что его ждать в дальнейшем: измен или верности .Наверно для этого есть некие тесты, которые мы познаем набив шишек после танцев на граблях...
Павел Теницкий
Измена - это спорт !!!

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