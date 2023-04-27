«Сити» разнес «Арсенал», поражения «Барсы» и «Челси», декларация для российских спортсменов, проигрыш Непомнящего и другие новости

1. «Манчестер Сити» разнес «Арсенал» (4:1) дома стараниями де Брюйне и Холанда (1 гол остался до рекорда по голам за сезона в АПЛ) и по потерянным очкам уже возглавляет таблицу, а по набранным – отстает на 2 балла при двух матчах в запасе.