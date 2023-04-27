Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

105 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Рудольф Захарян
    Раз уже раньше давали согласие отказаться от флага, гимна и другой символики, то винить надо только себя и своих упра...Депутат Терюшков:...
  • leonid
    Хреновые игроки, а сколько было  шума, особенно про Мудрика. В Шахтере он действительно играл хорошо. Но Челси не Шах...У Мудрика 2 ассис...
  • Irina Krasnova
    кто это??У Изнера родился ...

«Сити» разнес «Арсенал», поражения «Барсы» и «Челси», декларация для российских спортсменов, проигрыш Непомнящего и другие новости

1. «Манчестер Сити» разнес «Арсенал» (4:1) дома стараниями де Брюйне и Холанда (1 гол остался до рекорда по голам за сезона в АПЛ) и по потерянным очкам уже возглавляет таблицу, а по набранным – отстает на 2 балла при двух матчах в запасе.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх