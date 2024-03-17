В Брянской области явка на выборах президента составила 69 процентов

Выборы Президента России в Брянской области проходят в штатном режиме, явка за два дня составила 69 процентов, сообщила глава избиркома Брянской области Елена Анненкова во время прямого эфира в информцентре ЦИК 17 марта.
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