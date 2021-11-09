Истина в войне: кабмин поддержал штрафы за сравнение СССР и нацистской Германии

Правительство дало положительный отзыв на законопроект о появлении в КоАПе новой статьи о штрафах за отождествление действий СССР и Германии во время Второй мировой войны, а также за отрицание решающей роли в победе над фашизмом советского народа.
Правительство дало положительный отзыв на законопроект о появлении в КоАПе новой статьи о штрафах за отождествление действий СССР и Германии во время Второй мировой войны, а также за отрицание решающей роли в победе над фашизмом советского народа.
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