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Польские поисковики нашли на Украине останки 49 жертв Волынской резни

Польские поисковики нашли на Украине останки 49 жертв Волынской резни

Останки 49 жертв Волынской резни обнаружили польские поисковики на территории Украины, сообщил исполняющий обязанности директора Института национальной памяти Польши Кароль Полеевский 28 июля, сообщает портал PAP.

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