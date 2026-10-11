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Spiegel: Шредера могут исключить из СДПГ после поездки к Путину

Региональное отделение Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Верхнем Пфальце выступило за исключение бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера из партии после его встречи с президентом России Владимиром Путиным.

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