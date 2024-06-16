Bitcoin-резервы Coinbase сократились на 15% за четыре месяца по нерыночной причине

Начиная с февраля резервы BTC на Coinbase сократились на 15% с февраля. Сюда входят все монеты, которые пользователи держат в кошельках, разработанных и выпущенных компанией, а также монеты, которые они депонируют на этой бирже для торговли.
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