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Будни мужчин. Все что нам интересно

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Американские производители СПГ воспряли духом и намерены «залить» Европу своим газом

Американские производители СПГ воспряли духом и намерены «залить» Европу своим газом

Акции экспортеров СПГ в США значительно возросли после победы Дональда Трампа на выборах, и многие считают, что эта отрасль станет одним из главных бенефициаров будущего торгового соглашения между Вашингтоном и Брюсселем.

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