В ЛНР сообщили о продвижении российских военных в районе Макеевки

Вооруженные силы (ВС) России улучшили тактическое положение на сватовско-кременском участке фронта. Об этом сообщил подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке, военный эксперт Андрей Марочко в Telegram.
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