ДОСТОЙНАЯ ЖИЗН...
ГлавнаяОбществоОбсуждаемПенсия и пенсионерыЗдоровьеСад, огородВкусно!Ликбез
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

20 079 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Элеонора Коган
    Все котята хороши, нет среди них некрасивых, они все нам нужны!!!Хорошо, что отец понял это и спас жизнь уличному мал...Деньги - всё
  • Дарья Ли
    молодец мальчик, очень вовремя и очень талантливо ворвался на сцену. может молодежи удасться наконец сдвинуть эту глы...Это уже вышак
  • Вадим Скоробогатов
    ОБЪЯСНЯТЬ ПАСКУДАМ ЗАПАДНЫМ. ЧТО ОНИ ПАСКУДЫ....БЕСПОЛЕЗНО....ОНИ ТАК ЖИВУТ И ДУМАЮТ...ЭТО ИХ КРЕДО...БЫТЬ ПАСКУДАМИ.«Трудно представи...

Деньги - всё

Деньги - всё

Так папа говорил своей восьмилетней дочери. - Вырастешь, доченька, - повторял он ей, - вырастешь и станешь известным адвокатом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВВ
Виктория Виктория
Ответить
1 час.
Элеонора Коган
Все котята хороши, нет среди них некрасивых, они все нам нужны!!!Хорошо, что отец понял это и спас жизнь уличному малышу!!!И жена его поддержала и дочка была счастлива!!!Только так жаль того, экзотического, малыша. Спасибо вам Олег!!!
Ответить
25 мин.

Картина дня

наверх