Деньги - всё

Элеонора Коган

Все котята хороши, нет среди них некрасивых, они все нам нужны!!!Хорошо, что отец понял это и спас жизнь уличному малышу!!!И жена его поддержала и дочка была счастлива!!!Только так жаль того, экзотического, малыша. Спасибо вам Олег!!!