Так папа говорил своей восьмилетней дочери. - Вырастешь, доченька, - повторял он ей, - вырастешь и станешь известным адвокатом.
Деньги - всё
Комментарии
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ВВ
Виктория Виктория
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1 час.
Элеонора Коган
Все котята хороши, нет среди них некрасивых, они все нам нужны!!!Хорошо, что отец понял это и спас жизнь уличному малышу!!!И жена его поддержала и дочка была счастлива!!!Только так жаль того, экзотического, малыша. Спасибо вам Олег!!!
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25 мин.
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