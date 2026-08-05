Аксаков объяснил, как родителям узнать о банковских операциях их детей

Родители, которые хотят получать информацию о счетах, вкладах и финансовых операциях их детей от 14 до 18 лет, должны обратиться в банк, где открыт счет ребенка, рассказал Дума ТВ глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).
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