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ДумаТВ

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Аксаков объяснил, как родителям узнать о банковских операциях их детей

Аксаков объяснил, как родителям узнать о банковских операциях их детей

Родители, которые хотят получать информацию о счетах, вкладах и финансовых операциях их детей от 14 до 18 лет, должны обратиться в банк, где открыт счет ребенка, рассказал Дума ТВ глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

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