Newsweek: в реке Потомак в Вашингтоне, где упал самолет, нашли тело мужчины

В Вашингтоне спасатели обнаружили тело неизвестного мужчины в реке Потомак, куда упал самолет авиакомпании American Airlines после столкновения с военным вертолетом в ночь на четверг, сообщает журнал Newsweek.
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