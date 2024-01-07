15 доказательств, что переписка полна юмора и сюрпризов

Часто ли вам в переписке сообщают что-то интересное? Как обычно преподносится эта информация? Не все люди умеют подбирать слова, и порой написанное оказывается для нас настающей неожиданностью, согласны? В этой подборке смс-фрагментов из сети наглядно показано, что переписка - это к сюрпризам.
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