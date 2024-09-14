"Развод лохов на патриотизм". Украинские эксперты подсчитали сумму взяток от уклонистов

На Украине продолжают обсуждать интервью Виктории Нуланд и думают над тем, стоило ли согласиться на условия "Стамбула", надолго ли хватит людей для продолжения кровавой бойни и что можно будет считать "победой", если вообще удастся уцелеть.
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