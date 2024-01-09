SHAMAN нашёл нужным высказаться о возможном интервью Дудю* и Собчак

Певец рассмотрел теоретическую возможность дать интервью скандальным журналистам.Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, заявил, что не получал приглашений от интервьюеров Ксении Собчак и Юрия Дудя*, хотя и знает об интересе к нему со стороны первой.