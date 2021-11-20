ЧЕРВИЧЕНКО: Наиграл ли «Спартак» на ничью? На нее очень хотел наиграть Сухой – при том, что больше благоволил «красно-белым», и всё-таки наляпал

«Наиграл ли «Спартак» на ничью? На нее, видимо, очень хотел наиграть Сухой. Безобразное судейство, - считает экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко после матча 15-го тура РПЛ «Краснодар» - «Спартак» (2:1).
Популярные статьи
- «Динамо» разгромило «Арсенал», забив еще в первом тайме 4 раза за 12 минут. Впереди только «Зенит» - и в турнирной таблице, и по голам
- Что сказал Дзюбе и Кержакову Веретенников? Первый обошел его по голам в РПЛ, второй - по голам во всех турнирах
- Карпин останется на своем посту в сборной как минимум до марта будущего года