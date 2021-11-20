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ЧЕРВИЧЕНКО: Наиграл ли «Спартак» на ничью? На нее очень хотел наиграть Сухой – при том, что больше благоволил «красно-белым», и всё-таки наляпал

ЧЕРВИЧЕНКО: Наиграл ли «Спартак» на ничью? На нее очень хотел наиграть Сухой – при том, что больше благоволил «красно-белым», и всё-таки наляпал

«Наиграл ли «Спартак» на ничью? На нее, видимо, очень хотел наиграть Сухой. Безобразное судейство, - считает экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко после матча 15-го тура РПЛ «Краснодар» - «Спартак» (2:1).

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