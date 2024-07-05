На 10 году саботажа Крыма сотовых операторов не оштрафовали, а всего лишь предупредили

Страна и люди

Политнавигатор Операторы сотовой связи МТС, «Мегафон» и «Билайн» получили предупреждения от Федеральной антимонопольной службы за «взимание дополнительной платы сверх абонентской при нахождении абонента на территории Республики Крым и города Севастополя».