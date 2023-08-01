Действительность страны как виртуальная нереальность: что скрывает от нас экран телевизора

«Мы хотим проводить реформы. как продать эти реформы населению, которое… туповато и которое, конечно же, будет мешать?» Глеб Павловский, о работе гайдаровского Рабочего центра экономических реформ, начало 1990-х «В политике ничего не происходит случайно.
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