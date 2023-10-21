Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

801 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей
    Можно,но не нужно.Процент замыкания и возгорания существует,так что лучше обезопаситься...Можно ли оставлят...
  • Tania Еременко
    Надоела эта брехня!  А посмотришь - всё не бабуле с дедулей. Сколько можно врать? Давать - так всем пенсионерам.Ждите до конца го...
  • Малик Гумеров
    Россияне предлагают другое :        ИНВАЛИДОВ  ДЕТЕЙ  ЛЕЧИТЬ    ИЗ БЮДЖЕТА  ,  а   ЗАРПЛАТУ  ДЕПУТАТАМ ИЗ ГОСДУРЫ    ...Россиянам 50-55 л...

Военно-патриотическая игра «Зарница» состоялась в Забайкальском крае

Военно-патриотическая игра «Зарница» состоялась в Забайкальском крае

Юноши и девушки соревновались в стрельбе из пневматической винтовки, разборке и сборке АК-74, строевой подготовке, марш-броске, выполнении нормативов надевания противогазов, защитного комплекта, прохождение полосы препятствий и метании гранат.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх