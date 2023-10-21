Военно-патриотическая игра «Зарница» состоялась в Забайкальском крае

Юноши и девушки соревновались в стрельбе из пневматической винтовки, разборке и сборке АК-74, строевой подготовке, марш-броске, выполнении нормативов надевания противогазов, защитного комплекта, прохождение полосы препятствий и метании гранат.
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