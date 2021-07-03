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Последние новости коронавируса сегодня. Мир вступает в крайне опасную стадию пандемии, Россия обновила рекорд смертности

Последние новости коронавируса сегодня. Мир вступает в крайне опасную стадию пандемии, Россия обновила рекорд смертности

Высокая мутация коронавируса связана с тем, что он долго находится в организме человека, считают врачи Сегодня, 3 июля, — 575 день с момента обнаружения коронавируса в Китае и 479 — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

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