Последние новости коронавируса сегодня. Мир вступает в крайне опасную стадию пандемии, Россия обновила рекорд смертности

Высокая мутация коронавируса связана с тем, что он долго находится в организме человека, считают врачи Сегодня, 3 июля, — 575 день с момента обнаружения коронавируса в Китае и 479 — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).