Спортсменка из ЯНАО взяла серебро на батутном турнире «Надежды России»

В Хабаровске завершились всероссийские соревнования «Надежды России» по прыжкам на батуте. Ямальская спортсменка завоевала серебряную награду, передает telegram-канал новоуренгойской спортшколы «Арктика».
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