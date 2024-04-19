Не более трети частных домов в Сочи построены по нормам и пригодны для жизни. Я сам участвовал при строительстве домов: каркасных и монолитных.
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Не более трети частных домов в Сочи построены по нормам и пригодны для жизни. Я сам участвовал при строительстве домов: каркасных и монолитных.