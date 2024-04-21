США передадут Киеву военную помощь на 61 миллиард долларов: главное за сутки

МОСКВА, 21 апреля, ФедералПресс. Конгресс США одобрил законопроект о предоставлении военной помощи Украине, российские миротворцы покинут армяно-азербайджанскую границу, а в Москве суд арестовал обвиняемых в поставке некачественных сухпайков в армию.
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