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ФедералПресс

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США передадут Киеву военную помощь на 61 миллиард долларов: главное за сутки

США передадут Киеву военную помощь на 61 миллиард долларов: главное за сутки

МОСКВА, 21 апреля, ФедералПресс. Конгресс США одобрил законопроект о предоставлении военной помощи Украине, российские миротворцы покинут армяно-азербайджанскую границу, а в Москве суд арестовал обвиняемых в поставке некачественных сухпайков в армию.

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