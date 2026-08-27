Грузовой корабль «Прогресс МС-35» допустили к заправке

Его заправят топливом и сжатыми газами в ближайшие дни На космодроме Байконур состоялось заседание технического руководства, где было принято решение о допуске транспортного грузового корабля «Прогресс МС-35» к заправке, сообщает РКК «Энергия».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии