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Грузовой корабль «Прогресс МС-35» допустили к заправке

Грузовой корабль «Прогресс МС-35» допустили к заправке

Его заправят топливом и сжатыми газами в ближайшие дни На космодроме Байконур состоялось заседание технического руководства, где было принято решение о допуске транспортного грузового корабля «Прогресс МС-35» к заправке, сообщает РКК «Энергия».

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