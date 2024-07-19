Сервис знакомств «Спутник» будет проверять пользователей на долги и алименты

Подбирая себе пару в сервисах знакомств, люди ловят себя на мысли, что никогда нельзя быть уверенным в том, что потенциальные партнеры именно те красавчики и красавицы, которыми хотят казаться в глазах противоположного пола.
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