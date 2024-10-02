Транспортные полицейские Краснодарского края провели профилактическую лекцию среди школьников

С целью профилактики правонарушений и детского травматизма инспектор отдела по делам несовершеннолетних Туапсинского ЛОП младший лейтенант полиции Негина Альхаовая совместно со специалистом по охране труда отдела безопасности движения и охраны труда Туапсинского центра организации работы железнодорожных станций Еленой Поляковой провели профилактическую лекцию на тему: «Безопасность на объектах железнодорожного транспорта» для учащихся в средней общеобразовательной школе № 29 им.
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