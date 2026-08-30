Quotes Of The Week: Adults, All American, Big Brother, And More

This week's best lines come from Big Brother, Adults, All American, and more.This week's best lines come from Big Brother, Adults, All American, and more.
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