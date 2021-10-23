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В Оренбургской области сотрудники ГИБДД провели занятие в полицейском классе

В Оренбургской области сотрудники ГИБДД провели занятие в полицейском классе

В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, а также привития навыков безопасного поведения на дорогах несовершеннолетним, сотрудники Госавтоинспекции посещают образовательные учреждения, где проводят уроки по правилам дорожной безопасности.

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