Политика как он...
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Политика как она есть

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Политик Галлоуэй призвал Трампа прекратить переписывание истории

Политик Галлоуэй призвал Трампа прекратить переписывание истории

Президент США Дональд Трамп ошибочно оценивает вклад своей страны в победу во Второй мировой войне (1939 — 1945 годы).

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
&quot;...США довольно долго сохраняли нейтралитет. До 1917 года их участие в войне было в основном экономическим — выполняли заказы стран Антанты и выдавали им кредиты. По некоторым оценкам, сумма этих займов составила $9,5–11 млрд, а прибыль американских компаний за годы войны — $34-35 млрд...&quot; Ну, если считать по скорости и величине обогащения США на крови солдат других стран, то да! Безусловно США выиграли, но не войну, а на войне. Так же и во вторую мировую войну США знатно поживились. &quot;...никто не был близок американцам по храбрости, силе и военному мастерству...&quot;? Ага! Ну как же! Трамп забыл или не знает позоре в Арденнах, когда 2 дивизии СС полностью разгромили 2 американские армии? Пленных солдат США была едва ли больше, чем немецких в Сталинграде. Красная армия тогда спасла так называемых &quot;союзников&quot; от полного уничтожения своим наступлением.
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