Политик Галлоуэй призвал Трампа прекратить переписывание истории

НП

Наталья Павлова

"...США довольно долго сохраняли нейтралитет. До 1917 года их участие в войне было в основном экономическим — выполняли заказы стран Антанты и выдавали им кредиты. По некоторым оценкам, сумма этих займов составила $9,5–11 млрд, а прибыль американских компаний за годы войны — $34-35 млрд..." Ну, если считать по скорости и величине обогащения США на крови солдат других стран, то да! Безусловно США выиграли, но не войну, а на войне. Так же и во вторую мировую войну США знатно поживились. "...никто не был близок американцам по храбрости, силе и военному мастерству..."? Ага! Ну как же! Трамп забыл или не знает позоре в Арденнах, когда 2 дивизии СС полностью разгромили 2 американские армии? Пленных солдат США была едва ли больше, чем немецких в Сталинграде. Красная армия тогда спасла так называемых "союзников" от полного уничтожения своим наступлением.