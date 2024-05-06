Скоростной режим изменили на трассе Астана – Темиртау

На автомобильной дороге Астана – Темиртау теперь можно ездить быстрее. Максимально разрешённая скорость на автобане увеличена с 120 до 140 километров в час, за исключением участка протяжённостью четыре километра рядом с посёлком Аршалы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии