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FiNE NEWS

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В Москве объявлен желтый уровень опасности из-за порывов ветра до 7 баллов

В Москве объявлен желтый уровень опасности из-за порывов ветра до 7 баллов

В Москве и Подмосковье введен желтый уровень погодной опасности на 11 сентября из-за ожидаемых порывов ветра до 15 метров в секунду, что соответствует 7 баллам по шкале Бофорта.

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