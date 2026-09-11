В Москве объявлен желтый уровень опасности из-за порывов ветра до 7 баллов

В Москве и Подмосковье введен желтый уровень погодной опасности на 11 сентября из-за ожидаемых порывов ветра до 15 метров в секунду, что соответствует 7 баллам по шкале Бофорта.
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