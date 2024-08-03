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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дуайт Йорк: «МЮ» назначит ван Нистелроя в случае увольнения тен Хага. Не нравится, что можно прийти на работу и занять должность, если у начальника не пойдут дела»

Специалист присоединился к команде в качестве ассистента Эрика тен Хага. «Всем очевидно, что сделает «Манчестер Юнайтед», если уволит Эрика тен Хага.

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