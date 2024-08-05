На месте смертельного ДТП по дороге в Печерск изменят скоростной режим и разметку

Мэр Александр Новиков поручил профильной комиссии при администрации Смоленска выработать меры против роста числа аварий На участке автодороги по улице Кутузова Смоленска, где в субботу произошло массовое смертельное ДТП с микроавтобусом, изменят скоростной режим и разметку.