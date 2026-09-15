Грузоперевозки ...
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Грузоперевозки ...

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В каких случаях из-за неверного кода в документах у водителя потребуют залог на границе

В каких случаях из-за неверного кода в документах у водителя потребуют залог на границе

При пересечении границы ЕАЭС и России, особенно на автомобильном транспорте (грузовики, фуры), водители и перевозчики иногда сталкиваются с требованием внести денежный залог (таможенное обеспечение).

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