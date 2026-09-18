Государство заберёт часть денег. Как рассчитать налог на вклады и не потерять проценты

Вы открыли вклад, получили проценты – а потом пришло уведомление из налоговой. Знакомая ситуация? Многие думают, что налог на вклады касается только многомиллионных вкладов, но это не так.
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