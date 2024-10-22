"Это выстрелило бы": Яна Поплавская дала SHAMANу бесплатный совет

Алексей Тан

Епутый!!!... в 39-ом году, были освобождены земли от Минска... до Бреста!!!...( Молотов-Ребинтроп) ВОТ из числа этого населения и были сформировано воинское образование, которое и было приписано... к Брестску... но ОНО не пришло на помощь защитникам... как было предписано им!... И откровенно то не показывай... что ТЫ враг!!.