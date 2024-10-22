Фото: Ilya Moskovets/Ura.ru/Globallookpress Актриса и общественный деятель Яна Поплавская дала певцу SHAMANу бесплатный совет относительно его желания зарегистрировать свой бренд.
"Это выстрелило бы": Яна Поплавская дала SHAMANу бесплатный совет
Комментарии
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Алексей Тан
Епутый!!!... в 39-ом году, были освобождены земли от Минска... до Бреста!!!...( Молотов-Ребинтроп) ВОТ из числа этого населения и были сформировано воинское образование, которое и было приписано... к Брестску... но ОНО не пришло на помощь защитникам... как было предписано им!... И откровенно то не показывай... что ТЫ враг!!.
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1 час.
Тамара Воронина
ДОРОГОЙ ЯРОСЛАВ, ВОДКА ОТ ТЕБЯ НЕ УБЕЖИТ, А ВОТ ДРОНЫ ЗАПУСТИ!ТЫ НАСТОЯЩИЙ РУССКИЙ ПАРЕНЬ! ДРОНАМИ ИХ,ДРОНАМИ! И МЫ ВСЕ С ТОБОЙ.
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1 час.
Тая
На бренд Шамана накинулись те, кто с удовольствием пил водку "Путинка" и не возникал....
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1 час.
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