Проект «Пятая колонна»: в гроб карьеры Смолякова вбили последний гвоздь

Отечественный зритель за последние два года успел привыкнуть ко всему. С начала СВО из России укатил не один десяток популярных артистов, и все они ополчились против отечественного зрителя, стоило лишь европейскому хозяину посулить им богатства и всевозможные блага.
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