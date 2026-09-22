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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хмелевски об уходе Хэйса из «Ак Барса»: «Желаю ему отдохнуть после карьеры. Мы хотели, чтобы он остался. Всегда приятно, когда есть кто-то из твоей страны»

Форвард « Ак Барса » Саша Хмелевски высказался о решении Кевина Хэйса завершить карьеру после пяти игр за казанский клуб.

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