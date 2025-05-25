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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ульрих Бейерс: «Не полностью доволен игрой команды. В плей-офф такое количество ошибок не приведет ни к чему хорошему»

Красноярская команда победила со счетом 32:3. «Я удовлетворен результатом, но не полностью удовлетворен игрой команды.

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